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"Цивильный туалет, но все ходят туда" - Минэкологии отреагировало на жалобу

Руководителям нацпарков "Көлсай көлдері" и "Чарын" вынесены выговоры за ненадлежащее выполнение своих обязанностей.

Фото : кадр видео28 июля 2020, 10:38

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев рассказал о мерах по наведению порядка в национальных природных парках страны, передает zakon.kz.

В своем twitter он сообщил о том, что от неравнодушных казахстанцев поступают жалобы на нарушения в национальных парках.

К примеру, на прошлой неделе одна из туристов пожаловалась в соцсетях на некачественную организацию досуга для туристов, отсутствие сервиса и не выдачу чеков в нацпарке. Мы тут же приняли соответствующие меры, - написал Мирзагалиев.

Руководителям нацпарков "Көлсай көлдері" и "Чарын" вынесены выговоры за ненадлежащее выполнение своих обязанностей, приведших к ряду нарушений на природных территориях. В этой связи мы решили организовать "горячую" линию о фактах по деятельности нацпарков в Казахстане, - сообщил министр.

В частности, можно напрямую сообщать с фотографиями и видеозаписями о незаконных порубках леса, рыболовстве,охоте, отказе в выдаче квитанций на эко-постах, недостатках в работе работников парка и других нарушениях. Номер горячей линии: +77776785252. Мы благодарим тех людей, которые отправляют нам сообщения об экологических проблемах и правонарушениях, освещают в социальных сетях.. Это позволит нам оперативно решать ситуацию на местах, - отметил Мирзагалиев.


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