Соседом, травящим животных, возмущены жители Актау
Но судя по всему, мужчина избежит наказания.
В Актау видеокамера зафиксировала мужчину, который травил собак, раскладывая отравленную еду у подъезда. Однако, судя по ответу правоохранительных органов, наказания для отравителя не последует. В подробностях этой истории разбирался журналист инАктау, передает zakon.kz.
Тревогу забила хозяйка таксы, которая умерла вскоре после того, как отведала кусочек еды у подъезда на улице. Женщина не стала спускать дела на тормозах и запросила видео с камер наблюдения. Просмотрев материалы, хозяйка умершего пса, увидела мужчину, который раскладывал еду у подъезда.
Нам неоднократно поступали жалобы о том, что животных травят, но доказательств не было. Теперь появились неопровержимые, - говорят зоозащитники.
Женщина, потерявшая любимого домашнего питомца, после просмотра видеодоказательств отправилась с ними в полицию писать заявление на душегуба. Однако, судя по ответу правоохранительных органов наказания для отравителя не последует.
В ходе разбирательств был установлен мужчина запечатлённый на камерах видеонаблюдения. Он работает в актауской ветеринарной станции при акимате города Актау у которого имеется лицензия на отлов бездомных животных, - сказали в пресс-службе Департамента полиции по Мангистауской области.
Между тем, в сообщении полиции нет комментария относительно травли животных. Есть ли у мужчины лицензия на такой, совершено негуманный способ контролировать популяцию бездомных животных, а также уничтожать чьих-то домашних любимцев. Возможно, и городские власти и сотрудники полиции не до конца понимают, что "отлов" и "травля" - это не синонимы!
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Жители Актау возмущены соседом, травящим животных В полиции отметили, что у мужчины есть лицензия на отлов домашних животных, передаёт инАктау. Очередной случай вопиющего живодерства всколыхнул соцсети в Актау. На этот раз тревогу заявила хозяйка таксы, которая умерла вскоре после того, как отведала кусочек еды у подъезда на улице, передает инАктау. Женщина не стала спускать дела на тормозах и запросила видео с камер наблюдения. Просмотрев материалы, хозяйка умершего пса, увидела мужчину, который раскладывал еду у подъезда. «Нам неоднократно поступали жалобы о том, что животных травят, но доказательств не было. Теперь появились неопровержимые», - говорят зоозащитники. Женщина, потерявшая любимого домашнего питомца, после просмотра видеодоказательств отправилась с ними в полицию писать заявление на душегуба. Однако, судя по ответу правоохранительных органов наказания для отравителя не последует. «В ходе разбирательств был установлен мужчина запечатлённый на камерах видеонаблюдения. Он работает в актауской ветеринарной станции при акимате города Актау у которого имеется лицензия на отлов бездомных животных», - сказали в пресс-службе Департамента полиции по МО. Между тем, в сообщении полиции нет комментария относительно травли животных. Есть ли у мужчины лицензия на такой, совершено негуманный способ контролировать популяцию бездомных животных, а также уничтожать чьих-то домашних любимцев. Возможно, и городские власти и сотрудники полиции не до конца понимают, что «отлов» и «травля» - это не синонимы! @inaktau
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