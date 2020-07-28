В лицевых масках увидели угрозу для экологии

В Сингапуре за восемь недель карантина 5,7 миллиона жителей выбросили 1470 тонн пластиковых отходов из разгрузочного упаковки и доставки продуктов питания.

Пандемия коронавируса привела к резкому росту загрязнения от таких изделий, как маски для лица и бутылки с дезинфицирующими средствами для рук. Об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию, передает zakon.kz.

Авторы доклада обратили внимание, что мировой океан и побережья страдают от выброшенных человеком средств защиты.

Еще одним угрожающим фактором стал рост онлайн-покупок из-за социального дистанцирования. Товары, привозимые курьерскими службами, упаковывают в пластик. Упаковка часто выбрасывается без переработки.

Так, в Сингапуре за восемь недель карантина 5,7 миллиона жителей выбросили 1470 тонн пластиковых отходов из разгрузочного упаковки и доставки продуктов питания.

Впрочем, экологи увидели в пандемии и положительный аспект. Так, из-за остановки ряда производств выбросы парниковых газов сократились на пять процентов.

Ранее исследователи заявили, что распространение инфекции привело к резкому росту потребления одноразового пластика, что подрывает задачи по спасению экологии. По их подсчетам, к 2040 году количество пластика, который попадает в мировой океан, может утроиться.

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