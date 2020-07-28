Еще одно "лекарство" от коронавируса стало популярным в Казахстане

О пользе саумала ходят легенды.

Парное кобылье молоко саумал, как средство от коронавируса, стали активно покупать казахстанцы, передает zakon.kz.

Действительно ли саумал - панацея от коронавируса? Ответ на этот вопрос искала корреспондент Almaty.tv.

Каждый день в 7 утра Рисалят Сатыбалдиева приезжает пить парное кобылье молоко. Это стало доброй традицией, делится своей историей женщина. 68-летняя алматинка пьет саумал вот уже третий год подряд и уверяет, что за это время многие ее болезни отступили.

Я болела сильно. У меня болело все. Иммунитет был на нуле. И пропив саумал, я почувствовала себя намного лучше. Были большие изменения. Не было сил двигаться. На третий, на четвертый день я почувствовала прилив сил. Я постоянно мерзла, конечности были холодными. Все это восстановилось, - рассказала Рисалят Сатыбалдиева.

О пользе саумала ходят легенды. Говорят, что этот напиток уникален, обладает целебными свойствами. После недельного приема человек чувствует бодрость, у него улучшаются сон, аппетит и повышается настроение.

О таких же позитивных изменениях рассказывают и другие ценители саумала. Некоторые считают, что кобылье молоко способно защитить и вылечить от коронавируса.

Если человек пропустил утренний прием молока - ничего страшного, говорят знатоки. Кобыл доят семь раз в день. Главное, чтобы молоко было парным.

Чтобы узнать все о целебных свойствах кобыльего молока мы обратились к академику Торегелды Шарманову. Этот напиток ученый изучает уже много лет.

Единственным, можно сказать, среди всех средств, которые выступает реально защищающим средством является кумыс и шубат. Они на первом месте. Во-первых, иммунитет поднимает. Это доказано. Я на доказанной основе рекомендовал, - говорит Торегельды Шарманов.

О пользе кобыльего молока говорят и представители традиционной медицины. Саумал - это природный иммуномодулятор. Лекарственно-профилактическое средство особенно эффективно при обменных нарушениях, болезнях печени и гастрите.

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