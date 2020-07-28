10 тонн золотосодержащей руды хотели незаконно вывезти в Россию

Согласно предварительной оценке, сумма изъятой продукции может составлять около 250 млн тенге.

Пограничники пресекли незаконный вывоз золотосодержащей руды, передает zakon.kz.

27 июля в автомобильном пункте пропуска "Кайрак" сотрудниками Департамента ПС КНБ РК по Костанайской области при досмотре грузовой автомашины, следовавшей из Нур-Султанf в Челябинскую область Российской Федерации, выявлена золотосодержащая руда, перевозимая в 12 объемных мешках, общим весом около 10 тонн. По документам груз был оформлен как "кварцит", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

По мнению экспертов, выход чистого золота из 1 тонны золотосодержащей руды составляет до 1 кг. По данным Национального банка РК стоимость 1 грамма золота – 25 213 тенге. Согласно предварительной оценке, сумма изъятой продукции может составлять около 250 млн тенге.

Задержанный груз для процессуальной оценки передан в Департамент государственных доходов по Костанайской области.

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