Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Продавцы устроили скандал на крыльце акимата Усть-Каменогорска

Кредиты, дети и отсутствие средств к существованию вынудили их разговаривать на повышенных тонах.

Фото : Скриншот28 июля 2020, 11:30

Продавцы магазинов и рынков Усть-Каменогорска пришли в акимат с требованием дать им возможность работать, сообщает zakon.kz.

Как отмечает ATAMEKEN BUSINESS, просидев почти месяц в вынужденном отпуске из-за введения ограничений, люди оказались на грани бедствия.

Продавец Алия Сембаева отмечает, что трижды отправляла на выплату 42500 тенге, но получила отказ.

Я - мать-одиночка. На что должна кормить ребенка? - спрашивает она.

Проблем много, но ответ у чиновников один - они в очередной раз показали бумагу, где указано, что рынки должны быть закрытыми.

Многие торговые дома и продовольственные магазины в Усть-Каменогорске по бумагам оформлены как крытые рынки. Именно поэтому при каждых новых ограничениях их будут закрывать.

Гасан Турганбаев, руководитель отдела предпринимательства Усть-Каменогорска уточнил, что при мониторинге соблюдения санитарных норм, акимат обращает внимание на правоустанавливающие документы.

Если четко указано, что объект не является крытым рынком, то они не попадают под нормы запрета, - добавил он.

В акимате обещали рассмотреть все обращения продавцов.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты