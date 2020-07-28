Продавцы устроили скандал на крыльце акимата Усть-Каменогорска
Кредиты, дети и отсутствие средств к существованию вынудили их разговаривать на повышенных тонах.
Продавцы магазинов и рынков Усть-Каменогорска пришли в акимат с требованием дать им возможность работать, сообщает zakon.kz.
Как отмечает ATAMEKEN BUSINESS, просидев почти месяц в вынужденном отпуске из-за введения ограничений, люди оказались на грани бедствия.
Продавец Алия Сембаева отмечает, что трижды отправляла на выплату 42500 тенге, но получила отказ.
Я - мать-одиночка. На что должна кормить ребенка? - спрашивает она.
Проблем много, но ответ у чиновников один - они в очередной раз показали бумагу, где указано, что рынки должны быть закрытыми.
Многие торговые дома и продовольственные магазины в Усть-Каменогорске по бумагам оформлены как крытые рынки. Именно поэтому при каждых новых ограничениях их будут закрывать.
Гасан Турганбаев, руководитель отдела предпринимательства Усть-Каменогорска уточнил, что при мониторинге соблюдения санитарных норм, акимат обращает внимание на правоустанавливающие документы.
Если четко указано, что объект не является крытым рынком, то они не попадают под нормы запрета, - добавил он.
В акимате обещали рассмотреть все обращения продавцов.
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