В Баянаул пришла почти зимняя погода посреди лета
Это все из-за сильного града.
Фото : Instagram28 июля 2020, 11:52
В Баянаульском районе Павлодарской области прошел сильный град с дождем. Глядя на видео и фото, которые распространили жители региона, складывается впечатление, будто вернулась зима посреди лета, передает zakon.kz.
Нетипичная для лета погода установилась в Баянаульском районе 27 июля. Все началось с сильного дождя, перешедшего в град. На видео заметно, что на улицах районного центра начался небольшой потоп из-за обильных осадков.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В то же время, в ДЧС Павлодарской области сообщили, что информации о подтоплениях к ним не поступало.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5033820-c478052ef6550c8c3552550c5ef2af10
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...