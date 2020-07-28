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В Баянаул пришла почти зимняя погода посреди лета

Это все из-за сильного града.

Фото : Instagram28 июля 2020, 11:52

В Баянаульском районе Павлодарской области прошел сильный град с дождем. Глядя на видео и фото, которые распространили жители региона, складывается впечатление, будто вернулась зима посреди лета, передает zakon.kz.

Нетипичная для лета погода установилась в Баянаульском районе 27 июля. Все началось с сильного дождя, перешедшего в град. На видео заметно, что на улицах районного центра начался небольшой потоп из-за обильных осадков.

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Погода в Баяне сегодня удивила, конечно ???? @annivlada

Публикация от Типичный Павлодар (@tipavlo) 27 Июл 2020 в 8:25 PDT

В то же время, в ДЧС Павлодарской области сообщили, что информации о подтоплениях к ним не поступало.


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