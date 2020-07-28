Мавзолей Таксайской принцессы в ЗКО разрушил ветер

Строительство мавзолея было начато в июне 2018 года.

Причиной разрушения исторического мавзолея Таксайской принцессы в ЗКО явился ветер, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщили в ГККП "Теректинский районный центр досуга", на балансе которого находится мавзолей. Ранее в редакцию "УН" пришло видео, на котором девушка с сожалением предполагает, что памятник культуры разрушили вандалы.

Мавзолей Таксайской принцессы сейчас находится на балансе нашего Центра досуга. Он был построен в 2018 году за счет местных меценатов, которые передали его в дар родному селу. Тут в районе сильные ветра, и от этого арка упала. Мы составили дефектный акт, но сейчас коронавирус, поэтому изыскать средства на восстановление пока не удается, и неизвестно пока, кто будет восстанавливать. Но вопрос на контроле у акимата района, — рассказала Дина Самихова, юрист ГККП "Теректинский районный центр досуга".

О сумме, которую потратили меценаты на строительство монумента высотой в 7 метров и диаметром в 4 метра, а также на территорию, брусчатку и ограждение с воротами, неизвестно, поскольку передавался объект в дар, а значит, с нулевой стоимостью по документам. Кто именно строил мавзолей, по документам также не значится.

Мы периодически посылаем сюда людей прибраться. Когда был сильный ветер этим летом, штормовые еще сообщения рассылали, арка и упала. Мы поехали с людьми, переставили эти камни за забор. Так что от ветра она упала. Это не человеческий фактор, видно было, что люди ни при чем. Этот мавзолей делали мастера из Актау. Я до них так и не смог дозвониться — телефоны выключены. Но для реставрации, так или иначе, нужны средства и хорошие мастера. Думаю, как решится вопрос с вирусом, акимат Теректинского района решит вопрос восстановления, — рассказал Талгат Манатауов, аким Долинного сельского округа.

Строительство мавзолея было начато в июне 2018 года недалеко от села Долинное Теректинского района ЗКО в честь научного открытия, которое было сделано археологическим отрядом в 2012 году. Тогда археологи обнаружили погребение женщины сарматского периода. Она была полностью увешена золотыми украшениями самой высшей пробы. С такой находкой археологи никогда не сталкивались, и долго скрывали ее, боясь, что кто-нибудь захочет покуситься на такое добро. Уникальную находку изучали не только казахстанские, но и российские, немецкие и даже японские ученые.

"Золотая принцесса" сарматов на выставке в Нур-Султане (Астане в 2017 году).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!