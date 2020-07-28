В Петропавловске горел ТЦ "Евразийский"

Причина и ущерб устанавливаются.

В Петропавловске ликвидирован пожар в здании торгового центра "Евразийский", сообщает zakon.kz.

28 июля 2020 года в 4 ч. 06 мин. на телефон 101 поступила информация о пожаре в здании торгового центра "Евразийский" по адресу г.Петропавловск, ул. Букетова, 50. В 4 ч. 12 мин. на место ЧС по повышенному номеру вызова прибыли первые подразделения ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" Департамента по ЧС, немедленно приступившие к тушению пожара, - сообщили в группе внутренних и внешних коммуникаций Департамента по ЧС СКО ЧС СКО.

На момент прибытия пожарных в здании горели торговые бутики на площади 450 кв.м., наблюдалось сильное задымление. На месте организован штаб пожаротушения, были привлечены дополнительные силы и средства гарнизона противопожарной службы Петропавловска. Тушение пожара производилось на 4 участках (со стороны ул. Букетова, Интернациональной, кровли и 2-го этажа).

В ликвидации ЧС было задействовано 16 единиц основной и вспомогательной техники и 54 человека личного состава ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" Департамента по ЧС СКО. Тушение пожара осложнялось сильным задымлением, высокой температурой, сложной планировкой здания. Бесперебойная подача воды осуществлялось с пожарного гидранта, расположенного на территории рынка.

В результате пожара огнем уничтожены на 1 этаже 3 бутика (с продуктами, бытовая химия, сотовыми телефонами), повреждено 3 бутика (с продуктами, бытовой химией). На 2 этаже поврежден 1 бутик. Площадь пожара составила 450 кв.м.

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить дальнейшее распространение огня в здании торгового дома. Пожар был локализован в 05 ч. 26 мин., полностью ликвидирован в 06 ч. 04 мин. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.

Причина и ущерб устанавливаются.

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