В Вооруженных силах РК усилят некоторые подразделения

Министр поручил поддерживать в дежурной готовности авиатехнику и экипажи военно-транспортной авиации для своевременного реагирования на различные ситуации.

В Министерстве обороны Казахстана прошло аппаратное совещание по актуальным вопросам жизнедеятельности армии за минувшую неделю, передает zakon.kz.

Обращаясь к главнокомандующим и командующим войсками, глава оборонного ведомства дал указание пересмотреть частоту заступления военнослужащих в суточный наряд и боевое дежурство, отметив, что служба по принципу "через день – на ремень" негативно сказывается на качестве боевой подготовки подразделений.

Излишне частые дежурства, суточные наряды, караулы притупляют бдительность и приводят к халатному исполнению обязанностей, - отметил министр.

Он также сказал о необходимости продолжать обследования призывников на COVID-19 методом ПЦР до окончания призыва 31 июля.

В Силах воздушной обороны проведены тактико-строевые занятия. Летные экипажи выполняют полеты в дневных и ночных условиях, проводятся занятия по парашютной подготовке. Профессиональную практику проходят и курсанты военного летного вуза. Будущих летчиков «ставят на крыло» опытные инструкторы. На прошедшей неделе проверена боевая готовность авиационной базы в Актау, авиационный парк которой пополнился четырьмя вертолетами Ми-35М. В настоящее время осуществляется приемка техники.

В связи с чем министр поручил поддерживать в дежурной готовности авиатехнику и экипажи военно-транспортной авиации для своевременного реагирования на различные ситуации.

Экипажи кораблей Военно-морских сил выполняют курсовую задачу по отработке одиночным кораблем задач по предназначению. Процесс сдачи курсовых задач является составной частью программы подготовки каждого корабля.

В войсках региональных командований проведены тактико-специальные учения, завершается подготовка по специальности. По итогам учений будут организованы контрольные занятия.

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года реально оценить уровень обученности каждого военнослужащего, – поручил Нурлан Ермекбаев.

С органами управления регионального командования "Юг" проведена оперативная летучка в рамках подготовки к оперативно-тактическим командно-штабным учениям "Алдаспан-2020".

Заслушаны должностные лица, ответственные за отправку четвертой миротворческой роты в миссию ООН в Ливане.

Также продолжается сплошная очистка полигонов Вооруженных сил.

Обсуждение коснулось и развития армейской тактической стрельбы. Ранее министром обороны было дано поручение о введении в программу боевой подготовки упражнений по армейской тактической стрельбе с целью выработки у военнослужащих навыков стрельбы в различных условиях: в движении, стоя, с колена, по движущимся мишеням и т.д. Поручено провести первые соревнования среди военнослужащих.

В связи с чем дано указание о создании Федерации армейской тактической стрельбы, для организации тренировочного процесса личного состава - внести предложения по созданию в Вооруженных силах многофункционального огневого центра.

Глава ведомства отметил ответственность каждого военнослужащего и служащего Вооруженных Сил в вопросах общей безопасности остается одной из важных составляющих в борьбе с КВИ. Следует соблюдать курсы лечения и изоляцию до полного выздоровления, не подвергая опасности здоровье остального личного состава.

Министр также поставил задачу разработать план развития подразделений медицинской службы с качественным формированием инфраструктуры и увеличением количества медицинских специалистов.

В апреле 2020 года был создан Департамент радиационной, химической, биологической защиты и экологической безопасности.

Как отмечалось на совещании, сегодняшние реалии показали необходимость наличия в Вооруженных силах компонентов «двойного назначения», способных выполнять задачи, как в военное, так и в мирное время, в ЧС различного характера. Структура и состав данных войск должны соответствовать современным требованиям и перспективным задачам.

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