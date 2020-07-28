Роженица скончалась в роддоме в Алматинской области

Родственники погибшей обвиняют в ее смерти врачей.

В роддоме села Узынагаш Алматинской области после кесарева сечения умерла 30-летняя женщина. Родные считают, что она погибла из-за халатности врачей. Об этом сообщает телеканал AstanaTV, передает zakon.kz.

По словам родных, 30-летняя Алеся Яковлева с кровотечением больше суток провела в роддоме. Однако на ее "недомогание" никто из медперсонала не обратил внимания.

По словам сестры погибшей, как только заметила кровотечение, Алеся Яковлева сразу же приехала в больницу. Однако врачи принимать женщину отказались. Рекомендовали дождаться начала схваток. Беременная в таком состоянии сутки пролежала дома. Еще столько же провела потом в роддоме. Ночью родным сообщили о ее смерти. Сказали, что экстренно было проведено кесарево сечение. Якобы, плод лежал неправильно. Но родственники погибшей уверены - врачи просто упустили время.

Сейчас по факту смерти роженицы начато досудебное расследование по статье "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником". По ней виновникам трагедии может грозить до пяти лет лишения свободы. Но такое наказание родные считают слишком мягким.

Родные погибшей намерены добиться справедливости. Для этого планируют обращаться во все вышестоящие инстанции. Но это после похорон. К слову, ребенок жив. Девочку назвали Амирой, как мечтала ее мама.

За официальными комментариями журналист zakon.kz обратился в пресс-службу Управления здравоохранения Алматинской области.

В ведомстве сообщили, что по данному факту работает комиссия из КККБТУ, и комментировать ситуацию можно будет только после получения результатов расследования экспертной комиссии.

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