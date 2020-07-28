Звезда "Игры престолов" стала мамой
Девочку назвали Уиллой
Фото : film.ru28 июля 2020, 12:43
Музыкант Джо Джонас и актриса Софи Тёрнер стали родителями, передает zakon.kz со ссылкой на Fox News.
Сообщается, что у пары родилась девочка 22 июля. Они назвали новорожденную Уиллой. Роды прошли в одной из больниц Лос-Анджелеса.
Пара поженилась прошлым летом на пышной церемонии во Франции после помолвки в 2017 году.
Большая часть моего счастья связана с тем, чтобы быть с человеком, в которого я влюбилась, который любит меня больше, чем себя, и который хочет, чтобы я нашла свое собственное счастье, - говорила в 2019 году актриса "Игры престолов" Софи Тёрнер.
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