Месячный запас лекарств образовался в стабфонде Павлодарской области

26 июля в Павлодар прибыл самолет более чем с 700 тысячами упаковок и флаконов препаратов.

В Павлодар прибыла еще одна партия медикаментов, которая вместе с полученной в воскресенье образовала месячный резерв препаратов для аптек региона, сообщает zakon.kz.

В Павлодар прибыло еще более 600 тысяч упаковок и флаконов жаропонижающих, противовирусных препаратов, антибиотиков и антикоагулянтов, в том числе меропенем, цефиксим, осельтамивир, кагоцел, ингавирин и дексаметазон. 26 тонн медикаментов распределят по аптекам области в течение 1-2 дней. Распределение пройдет с участием представителей отраслевой ассоциации, объемы будут рассчитывать, исходя из эпидемиологической ситуации в каждом городе и районе.

- Подать заявку на эти лекарства может любая аптека Павлодарской области. Всего в регионе работают 282 аптеки, и каждая из них может получить медикаменты, предназначенные для создания стабилизационного фонда, - рассказала член Ассоциации врачей, провизоров и фармацевтов Павлодарской области "Казмедфарм" Алия Джанина.

26 июля в Павлодар прибыл самолет более чем с 700 тысячами упаковок и флаконов препаратов. Эта и новая партии лекарств вместе образовали по меньшей мере месячный запас медикаментов для аптек региона.

Мы сделали спецзаказ на доставку лекарств из Нижнего Новгорода самолетом, чтобы получить их как можно быстрее, поскольку доставку автотранспортом ожидать пришлось бы более недели. Общее количество доставленных на сегодня упаковок и флаконов препаратов - более 1 миллиона 300 тысяч. Этого запаса, по прогнозам экспертов, должно хватить более чем на месяц, - сообщил заместитель акима Павлодарской области Асаин Байханов.

Поставки в рамках лекарственного стабилизационного фонда продолжатся. Напомним, они осуществляются в дополнение к регулярным объемам препаратов, получаемым аптеками. Стабфонд в Павлодарской области создан для того, чтобы аптеки региона постоянно имели как минимум месячный запас популярных препаратов против ОРВИ, пневмонии и КВИ. Фонд образован по поручению акима области, путем заключения договора между СПК "Павлодар" и крупной фармацевтической компанией о предоставлении оборотного займа на условиях его возвратности и целевого использования.

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