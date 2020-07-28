Каким знакам Зодиака стоит опасаться августа

Кто-то из знаков зодиака сможет поддаться эмоциям без негативных последствий, а кому-то этого делать не стоит.

Астрологи рассказали, каким будет для разных знаков зодиака август, передает zakon.kz.

Овны

Овны смогут выдать яркие и интересные идеи на работе или в компании друзей. В первом случае только Овны будут знать, на каких условиях продвинуть тот или иной проект. В контексте дружеских встреч Овен лучше остальных справится с вопросами логистики для совместного проведения отпуска.

Но, судя по гороскопу, не весь август Овнам в масле кататься. С 18 августа Овнам следует умерить свой пыл и стать более осмотрительными. Соединение Меркурий — Солнце оставит за знаком звание главного идейного вдохновителя. Однако все идеи теперь следует проверять и перепроверять на предмет их утилитарности. А иначе переделок не избежать.

Тельцы

Август заставит Тельца проявить лидерские качества. Гороскоп показывает, что в первой половине месяца им придется решать домашние проблемы. Будете ли вы арбитром или вам уготована роль участника конфликта — звезды умалчивают.

Совершенно точно одно: в этот период вам потребуется холодный ум и максимально объективный подход. Гороскоп показывает, что Тельцам в этот промежуток времени лучше следовать заветам собственной стихии: быть более степенным и спокойным.

Близнецы

Гороскоп показывает, что этот период обещает быть благоприятным как в сфере личных отношений, так и в контексте профессиональной деятельности Близнецов.

Начнется все 12 августа, когда Венера войдет в созвездие Близнецов. Начиная с этого дня, повседневность Близнецов наполнится разговорами о любви. Тех, кто больше остальных ориентирован в сторону налаживания личной жизни, ожидает новое знакомство или возобновление старых связей, но уже в ином русле. Тем же, кто уже нашел свою любовь, гороскоп предсказывает приход вдохновения и повышенной мотивации.

Раки

Август для Раков — месяц полутонов. С одной стороны, наполненная эмоциями и смятением первая половина месяца, с другой, урезоненная и последовательная вторая его часть. Гороскоп показывает, что вхождение Венеры в знак Близнецов наполнит жизнь Раков разговорами о любви. Это период, когда вы желанны и любимы, но всякое чувство проявляете на словах и в образах, не прибегая к материальным воплощениям переживаний.

Судя по гороскопу, не все личные беседы в первой половине августа принесут Ракам утешение. Многие из них приведут к переосмыслению ценностей, расстановке приоритетов и точек над i.

Чуть спокойнее обещает быть вторая половина месяца. Соединение Меркурия с Солнцем сделает Раков и их окружение чуть рациональнее. Излишняя эмоциональность и избыток переживаний исчезнут с появлением в театре астрономических действий Меркурия, чье влияние на мыслительные процессы землян в соединении с Солнцем увеличится в разы.

Львы

Львам август придется по вкусу. Гороскоп показывает, что вхождение Венеры в Близнецы пробудит данную им природой пылкость. Льва в период с 12 августа ожидают чувственные переживания, страстные воссоединения и не менее громкие расставания. Однако это не тот момент, когда Львам придется зализывать раны.

Август полнится для Львов исключительно положительными эмоциями. Рациональную сторону своей натуры они раскроют лишь после 18 августа, когда Меркурий вступит в соединение с Солнцем. В такую пору Львам лучше руководствоваться разумом, а не чувствами. Тогда август пройдет для них невероятно успешно.

Девы

Август для Дев выдастся непростым периодом. Первая половина месяца протечет под влиянием Венеры в знаке Близнецов. До этого сдержанные и всегда пунктуальные Девы рискуют с головой уйти в дела сердечные. Сначала — суп пересолит, потом — на работу проспит. А виной всему — не душевные переживания, но беседы по душам. Судя по гороскопу, в какой-то момент их станет так много, что они вытеснят повседневные занятия. В таком случае Девам рекомендуется взять себя в руки.

Привычная рациональность и умеренность во взглядах вернутся к Деве уже во второй половине месяца. Потому что с 18 августа Меркурий вступит в соединение с Солнцем. Мыслительные процессы и аналитические способности Дев увеличатся в разы. Стабильная продуктивность — краткое описание конца августа для Девы.

Весы

В августе одна чаша Весов рискует перевесить другую. Причина тому — в положении планет. Уже 12 августа Венера войдет в знак Близнецов. На сводке дня окажутся разговоры о любви, дружеские беседы, но никак не работа и не заботы о хозяйстве. Весов в этот промежуток времени унесет в дальние дали и вернуться к нормальному состоянию они смогут лишь во второй половине месяца.

Следующий этап развития событий в августе Весам стоит ожидать после 18-го числа, когда начнется соединение Меркурия с Солнцем. Такое положение планет немного отрезвит окружение седьмого знака зодиака.

Что до самих Весов, то гороскоп показывает, что им еще долго придется приходить в себя. Неделя Венеры в Близнецах не лучшим образом скажется на организаторских способностях Весов. Последним, чтобы прийти в форму, потребуется высокая концентрация. А иначе одну из чаш вновь перевесит.

Скорпион

В августе нелюдимые и неразговорчивые Скорпионы окажутся в ситуации, когда им все-таки придется выйти на свет божий. Сначала этому посодействует Венера в Близнецах 12 августа. В этот период тихоня зодиака осознает себя в эпицентре романтических бесед и всяческих любовных переживаний. Гороскоп показывает, что бежать от любви Скорпионам в августе бессмысленно. Велика вероятность, что вы найдете вторую половинку или улучшите уже существующие отношения.

Впрочем, долго Скорпионам терпеть не придется. Уже после 18 августа Меркурий вступает в соединение с Солнцем. Окружающие во второй половине месяца будут вести себя гораздо осознаннее. Солнце прольет свет на многие остававшиеся без ответа вопросы. В их числе окажутся и дела сердечные. Судя по гороскопу, перемены в настроении в этот промежуток времени переживут и Скорпионы. На место романтике придет рационализм. Существует возможность разочароваться в ком-то из близких людей.

Стрельцы

Звезды говорят, что август для Стрельцов выдастся благоприятным периодом. Как и многие другие месяцы, этот период в жизни Стрельца пройдет в разъездах, общении и новых знакомствах.

Однако главное его отличие проявится уже 12 числа, когда Венера вступит в знак Близнецов. Явление несет за собой повышение романтических настроений в обществе. Стрельцы же рискуют оказаться слишком любвеобильными. Они могут начать подавлять своего партнера, пока тот просто не отстранится от них. Облегчение ситуации придет уже после 18-го, сразу после начала соединения Меркурия с Солнцем.

Соединение Меркурия с Солнцем традиционно несет прояснение во все сферы жизни зодиака. Личные отношения — не исключение. Стрельцам однако следует проявить к окружающим в этот период большее участие, чем обычно. В противном случае, как показывает гороскоп, соединение Меркурия с Солнцем грозит облачить множество неприятных моментов.

Козерог

Август для Козерогов обещает быть непростым, но и не кризисным периодом. 12 августа в знак Близнеца приходит Венера. Подобное положение планет традиционно настраивает людей на романтический лад. Но не Козерога! Этот знак привык отделять зерна от плевел. На рабочем месте такие люди горят, но не перегорают. Они служат цели, но не прислуживаются. Дисциплина и расписание для них — столпы мироздания.

Однако Венера в Близнецах спутает труженикам зодиака все планы. Окружающих станет больше волновать эмоциональная сторона общения, а не один лишь обмен информацией. Чувства и чужие переживания окружат Козерогов! Гороскоп предупреждает: ситуация встанет на круги своя уже после 18 августа, вместе с началом соединения Меркурия с Солнцем.

Соединение Меркурия с Солнцем внесет долгожданную дисциплину в сферу общения. Козерогам больше не придется подстраиваться под романтический настрой окружающих, и они смогут всецело отдаться работе.

Водолеи

Август станет для Водолеев жаркой порой. Гороскоп показывает, что в этот им придется часто отстаивать свое мнение. Будет ли это спор в близкими и друзьями или дело развернется на рабочем заседании — неизвестно.

Однако понятно, что с 12 августа ситуация смягчится. Все меньше острых углов проглядывается в коммуникации с момента вступления Венеры в знак Близнецов. Компромиссы и согласие приходят на смену недопонимания и сомнений.

Впрочем, уже 18 августа начнется соединение Меркурия с Солнцем. Светило внесет ясность в оставшиеся без ответа вопросы. Однако, судя по гороскопу, далеко не всегда это будет на руку Водолеям. В этот промежуток времени дадут о себе знать долги и даже ошибки прошлого. Речь идет не только об одолженных деньгах на проезд, но и о кармических «хвостах».

Гороскоп предсказывает, что единственное верное решение в такой ситуации — это взглянуть правде в глаза и решить все то, что еще вчера вызывало у вас недоумение, а то и просто повергало в шок.

Рыбы

Для Рыб, судя по гороскопу, август выдастся непростым месяцем. Первая его половина осложнится вхождением Венеры в знак Близнеца 12 августа. Классическая трактовка такого положения планеты любви в знаке, символизирующем коммуникацию и мысль, говорит о появлении новых знакомств, бесконечном флирте и романтических встречах. Но не в случае с Рыбами!

Рыбы — водный знак зодиака. Мнительность и тяга к самокопанию — часть природы людей, рожденных с 19 февраля по 20 марта. Поэтому период общего романтического подъема Рыбы проведут в воспоминаниях о прошлом: будь оно хорошим или не очень.

Прояснится ситуация лишь 18 августа, когда Меркурий вступит в соединение с Солнцем. Такое положение планет внесет ясность в темные думы Рыб. Вскоре они могут рассчитывать на возникновение новых знакомств или, что еще лучше, появление друзей прошлого.

Источник: pg11.ru

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