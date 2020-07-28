Более чем вдвое сократилось количество пациентов с пневмониями в Нур-Султане

Количество выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией в Нур-Султана составляет 70%.

Также в три раза сократилось количество вызовов станции скорой медпомощи, передает zakon.kz.

Акимат Нур-Султана принимает действенные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также с пневмониями, о чем свидетельствует динамика снижения количества поступающих больных с начала июля.

За счет принятых карантинных мер с 5 июля и усиления амбулаторного лечения более чем в два раза уменьшилось количество пациентов, поступающих в стационары с пневмониями – с 1 348 до 633 человек. Количество вызовов станции скорой помощи сократилось в 3 раза - с 3 тыс. до 1100 в сутки.

Количество выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией в Нур-Султана составляет 70% - из 10 320 пациентов выздоровели 7 260 пациентов. Загруженность коечного фонда уменьшилась с 99% до 38%.

Для сохранения динамики снижения заболеваемости COVID-19 всем горожанам необходимо соблюдать строгие саннормы: носить маски, соблюдать дистанцию.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!