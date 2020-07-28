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Назначен новый глава облздрава Актюбинской области

Им стал Самат Даньяров.

Фото : пресс-служба28 июля 2020, 13:30

Руководителем управления здравоохранения Актюбинской области назначен Самат Даньяров, сообщает zakon.kz.

28 июля на аппаратном совещании аким области Ондасын Уразалин представил нового руководителя управления здравоохранения.

Самат Даньяров, назначенный на данную должность распоряжением главы региона, является выпускником Актюбинского государственного медицинского института и Актюбинского университета им.С. Баишева. Трудовую деятельность начал в 1985 году в Кызылординской областной больнице. В разные годы работал инспектором Кызылординской областной больницы, главным специалистом Актюбинского областного отдела здравоохранения, заместителем руководителя управления, главным врачом Актюбинской областной клинической больницы.

С 2017 года возглавлял Центр семейной медицины.


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