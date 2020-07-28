В СКО снизили тариф на передачу тепла

На некоторые другие услуги снижены тарифы в Шымкенте и Алматинской области.

В Северо-Казахстанской области снижен тариф на услугу по передаче и распределению тепловой энергии. В то же время, в Шымкенте и Илийском районе Алматинской области снижены тарифы на другие услуги, передает zakon.kz.

Департаментом КРЕМ МНЭ РК по Северо-Казахстанской области проведен анализ по исполнению тарифной сметы и инвестиционной программы ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" за 2019 год.

По итогам анализа сумма необоснованного дохода с учетом ставки рефинансирования для ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" составила 6 916 750 тенге. В связи с этим для ТОО "Петропавловские Тепловые Сети" утвержден временный компенсирующий тариф на регулируемую услугу "по передаче и распределению тепловой энергии" на один год в размере 2736,77 тенге за 1 Гкал, с вводом в действие с 1 сентября 2020 года, где снижение составило 0,2 %, - пояснили в Департаменте КРЕМ МНЭ по СКО.

Тем временем, в Шымкенте снижен тариф на услуги подъездных путей

По результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы ТОО "Алтын Дан" по итогам 2019 года, Департаментом КРЕМ МНЭ РК по городу Шымкент установлено не соблюдение субъектам требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", в частности по исполнению утвержденной тарифной сметы.

Сумма необоснованного дохода ТОО "Алтын Дан" за 2019 год с учетом ставки рефинансирования составила 1 211 500 тенге.

Таким образом, приказам Департамента КРЕМ МНЭ РК по городу Шымкент для ТОО "Алтын Дан" введен временный компенсирующий тариф на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава сроком на один год в размере 649,35 тенге/вагон.км или со снижением на 36,08% от действующего тарифа 1015,84 тенге/вагон.км.

В Илийском районе Алматинской области снижены тарифы на услуги подачи воды по распределительным сетям и отвода сточных вод. Департаментом КРЕМ МНЭ РК по Алматинской области, проведен анализ по исполнению тарифных смет и инвестиционной программы за 2019 год ИП "Отыншиев А.Б.".

По итогам анализа сумма необоснованного дохода с учетом ставки рефинансирования для ИП "Отыншиев А.Б." составила 1 179 859,60 тенге. В связи с чем, для ИП "Отыншиев А.Б." утвержден временный компенсирующий тариф на один год с вводом в действие с 1 сентября 2020 года:

-по услуге подачи воды по распределительным сетям средний тариф в размере 95,97 тенге/м3 (без НДС), или снижение составило 0,34%;

-по услуге отвода сточных вод средний тариф в размере 91,33 тенге/м3 (без НДС), или снижение составило 2,74%.

Подготовил Альберт Ахметов

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