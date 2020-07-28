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Курбан айт в столице: жертвоприношение можно будет принести только онлайн

Горожан просят оказать содействие в обеспечении общественной безопасности и соблюдать все меры санитарно-эпидемиологической предосторожности.

Фото : astana.gov.kz28 июля 2020, 14:18

Традиционные места для забоя скота будут закрыты. Для обеспечения обряда запущен сайт Qurban2020.kz, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В управлении по делам религий Нур-Султана в канун священного мусульманского праздника разъяснили порядок проведения жертвоприношения.

В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией 31 июля праздничная молитва "Айт намаз" в мечетях города не будет проводиться. В целях обеспечения общественной безопасности и недопущения массового сбора людей, традиционные места для забоя скота (рынки, крестьянские хозяйства) будут закрыты.

В этой связи в целях обеспечения онлайн-совершения обряда жертвоприношения запущен сайт Qurban2020.kz. В данном сайте любой гражданин может заказать услугу жертвоприношения онлайн. Жертвенное мясо целиком будет распределено семьям, нуждающимся в социальной помощи, – говорится в сообщении.

Для нуждающихся в помощи семей на сайте Qurban2020.kz включена функция "Подать заявку на получение жертвенного мяса". Загрузив соответствующие документы, нуждающиеся семьи могут подать онлайн-заявку для получения социальной помощи.

Между тем будет ограничен ввоз крупнорогатого и мелкого скота для реализации на территории столицы.

Горожан просят оказать содействие в обеспечении общественной безопасности и соблюдать все меры санитарно-эпидемиологической предосторожности.

В 2020 году праздник "Қурбан айт" пройдет с 31 июля по 2 августа.


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