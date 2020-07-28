Скончался судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы
В 1990 году окончил Казахский государственный университет имени С.М.Кирова.
Фото : Facebook28 июля 2020, 14:27
Ушел из жизни судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы Абдельдинов Кеншилик Кенесович, передает zakon.kz.
От имени Алматинского городского суда, администратора судов, руководства и судей в целом, специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы, выражает соболезнования семье, родственником и близким. Большое горе и тяжелое испытание. Светлая память, - говорится в сообщении суда.
Кеншилик Абдельдинов родился 28 октября 1963 года.
В 1990 году окончил Казахский государственный университет имени С.М.Кирова.
Трудовую деятельность начал с 1992 года. Работал в органах юстиции,
С 2000 года работал в аппарате Верховного Суда Республики Казахстан,
С 2003 года судья Алматинского областного суда,
С 2013 года - был судьей Специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы.
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