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Скончался судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы

В 1990 году окончил Казахский государственный университет имени С.М.Кирова.

Фото : Facebook28 июля 2020, 14:27

Ушел из жизни судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы Абдельдинов Кеншилик Кенесович, передает zakon.kz.

От имени Алматинского городского суда, администратора судов, руководства и судей в целом, специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы, выражает соболезнования семье, родственником и близким. Большое горе и тяжелое испытание. Светлая память, - говорится в сообщении суда.

Кеншилик Абдельдинов родился 28 октября 1963 года.

В 1990 году окончил Казахский государственный университет имени С.М.Кирова.

Трудовую деятельность начал с 1992 года. Работал в органах юстиции,

С 2000 года работал в аппарате Верховного Суда Республики Казахстан,

С 2003 года судья Алматинского областного суда,

С 2013 года - был судьей Специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы.


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