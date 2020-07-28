Скончался судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы

В 1990 году окончил Казахский государственный университет имени С.М.Кирова.

Ушел из жизни судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы Абдельдинов Кеншилик Кенесович, передает zakon.kz.

От имени Алматинского городского суда, администратора судов, руководства и судей в целом, специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы, выражает соболезнования семье, родственником и близким. Большое горе и тяжелое испытание. Светлая память, - говорится в сообщении суда.

Кеншилик Абдельдинов родился 28 октября 1963 года.

В 1990 году окончил Казахский государственный университет имени С.М.Кирова.

Трудовую деятельность начал с 1992 года. Работал в органах юстиции,

С 2000 года работал в аппарате Верховного Суда Республики Казахстан,

С 2003 года судья Алматинского областного суда,

С 2013 года - был судьей Специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы.

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