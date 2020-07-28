Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие служит гарантией миру
Он подчеркнул оборонительный характер ядерной программы.
Фото : Deutsche Welle28 июля 2020, 15:29
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что стране больше не грозит война, поскольку ядерное оружие гарантирует ее безопасность и будущее, несмотря на неослабевающее внешнее давление и военные угрозы, передает zakon.kz со ссылкой на "Голос Америки".
Ким Чен Ын заявил об этом на приеме для ветеранов, посвященном 67-й годовщине окончания Корейской войны 1950-1953 годов, которая выпала на 27 июля.
Страна создала ядерное оружие, чтобы получить "абсолютную силу" для предотвращения нового вооруженного конфликта, заявил Ким Чен Ын в речи, подчеркнув оборонительный характер ядерной программы.
Теперь мы можем защитить себя в условиях высокоинтенсивного давления и военных угроз со стороны империалистических и враждебных сил. Благодаря надежному и эффективному оборонительному ядерному сдерживанию, войны больше не будет. Безопасность и будущее нашей страны будет твердо гарантировано навсегда, - сказал он.
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