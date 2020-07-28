Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие служит гарантией миру

Он подчеркнул оборонительный характер ядерной программы.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что стране больше не грозит война, поскольку ядерное оружие гарантирует ее безопасность и будущее, несмотря на неослабевающее внешнее давление и военные угрозы, передает zakon.kz со ссылкой на "Голос Америки".

Ким Чен Ын заявил об этом на приеме для ветеранов, посвященном 67-й годовщине окончания Корейской войны 1950-1953 годов, которая выпала на 27 июля.

Страна создала ядерное оружие, чтобы получить "абсолютную силу" для предотвращения нового вооруженного конфликта, заявил Ким Чен Ын в речи, подчеркнув оборонительный характер ядерной программы.

Теперь мы можем защитить себя в условиях высокоинтенсивного давления и военных угроз со стороны империалистических и враждебных сил. Благодаря надежному и эффективному оборонительному ядерному сдерживанию, войны больше не будет. Безопасность и будущее нашей страны будет твердо гарантировано навсегда, - сказал он.

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