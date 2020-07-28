Пляжи в Акмолинской области могут открыть с 3 августа

Для этого необходимо обратиться в акиматы для проведения обследования, на предмет готовности.

С 3 августа могут возобновить работу пляжей при отелях в Акмолинской области, сообщает zakon.kz.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил руководитель Управления туризма области Уалихан Габдуллин.

По его словам, уже нужно готовиться.

Сегодня внесли предложение в Региональный оперативный штаб - возобновить работу пляжей при отелях и арендуемых, а также бань и бассейнов с 3 августа текущего года. Совещание РОШ намечено на этот четверг. Уже с сегодняшнего дня нужно начинать готовиться к открытию, - добавил он.

Габдуллин отмечает, что расслабляться рано.

Как руководитель Управления туризма Акмолинской области обращаюсь ко всем отельерам - необходимо очень внимательно и серьезно отнестись к открытию. Для этого необходимо обратиться в акиматы для проведения обследования, на предмет готовности. В случае положительного акта готовности и одобрения РОШ можно приступать к работе с ближайшего понедельника. Отмечу, что принимаемые карантинные меры дали свой положительный результат, но расслабляться рано - нужно продолжать соблюдать санитарные правила, - заключил чиновник.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!