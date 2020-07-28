Фотографы против браконьеров

Душераздирающие кадры преступлений против дикой природы.

Признанные фотографы со всего мира объединились и организовали проект Photographers Against Wildlife Crime ("Фотографы против преступлений в дикой природе"), сообщает zakon.kz.

Как отмечает bigpicture.ru, своими работами они хотят донести до человечества проблемы преступлений против дикой природы и положить конец нелегальной торговле животными.

Торговля дикими животными приравнивается к таким преступлениям, как торговля наркотиками и оружием и работорговля. Главная цель проекта — информировать как можно больше людей, чтобы общество поняло масштабы этой беды.

Большинство из нас даже не подозревает, что творится на нашей планете. Эту проблему все еще можно решить, — заявил Брент Стертон (Brent Stirton), один из фотографов-участников.

В 2018 году работы фотографов были опубликованы в книге. Также книга была выпущена на мандаринском языке (наречие китайского) в Китае, что поможет начать диалог с главными потребителями запрещенной продукции.

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