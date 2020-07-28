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Туристы заболевают коронавирусом на Иссык-Куле

В Бишкеке ситуация стабилизируется, а в регионах, наоборот, растет число инфицированных.

Фото : Pixabay28 июля 2020, 16:41

В Иссык-Кульской области некоторые люди заражаются коронавирусом, находясь на отдыхе, передает zakon.kz со ссылкой на Spitnik Кыргызстан.

Премьер-министр страны Кубатбек Боронов рассказал, что в Бишкеке эпидемиологическая ситуация стабилизируется, а в регионах (в частности, в Оше, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях) растет количество выявляемых случаев заболевания.

Есть случаи, когда отдыхающие заболевают на территории области. При въезде на экопосту у них проверяют температуру, но люди заражаются уже на отдыхе, их состояние ухудшается, - отметил Боронов.

По его словам, в регионе открывают временные стационары, увеличивают число койко-мест, решаются вопросы обеспечения оборудованием.

На Иссык-Куле к 28 июля выявили 2 282 случая заболевания COVID-19 и внебольничной пневмонией.

С начала пандемии в Кыргызстане выявили 33 844 случая заражения коронавирусом (с учетом внебольничной пневмонии), выздоровели 22 296 человек, умерли 1 329 (тоже с учетом пневмонии).

С 17 июля минздрав Кыргызстана оглашает объединенную статистику, обозначив, согласно классификации ВОЗ, лабораторно подтвержденный коронавирус кодом U07.1, а внебольничную пневмонию кодом U07.2. Власти ранее сообщили, что пневмонию принято считать проявлением COVID-19.


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