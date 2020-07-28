Бернард Хопкинс заскучал на "пенсии"

Он хочет свести счеты в ринге с Роем Джонсом-младшим.

Еще один ветеран бокса объявил о желании снова выйти на ринг. Речь идет о Бернарде Хопкинсе, передает zakon.kz.

55-летний американец, до сих удерживающий неофициальный титул самого возрастного чемпиона мира в истории бокса, заскучал после завершения карьеры и теперь готов снова выйти на ринг. Хопкинс подчеркивает, что к такому решению его подтолкнули другие ветераны - Майк Тайсон и Рой Джонс-младший, решившие провести выставочный бой, а также Эвандер Холифилд.

Интересно, что Хопкинс хочет свести счеты в ринге именно с Джонсом. Счёт в их очном противостоянии ничейный: в 1993 году победил Джонс, а в 2010-м Хопкинс.

У нас пока что ничья. Он побил меня в 1993 году, а спустя то ли 14, то ли 16 лет я поквитался за то поражение. Если бы всё зависело исключительно от меня, то единственным стоящим вопросом был бы лимит веса. Я не знаю, в каком весе нам провести третий бой, - цитирует Хопкинса vRinge.

Добавим, что в апреле 2014 года, будучи действующим боксером, Хопкинс отобрал титулы чемпиона мира IBF и WBA (Super) у казахстанца Бейбута Шуменова, победив нашего соотечественника раздельным решением судей.

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