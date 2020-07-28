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Названы условия, как можно попасть на Алаколь в ВКО

Можно будет отдохнуть с учетом ранее предусмотренных требований по наличию справки ПЦР на одного члена семьи.

Фото : Информационный центр ВКО28 июля 2020, 16:51

Председатель Комитета индустрии туризма МКС РК сообщил условия, при которых можно отдохнуть на Алаколе в ВКО, передает zakon.kz.

На побережье озера Алаколь ВКО можно будет отдохнуть с учетом ранее предусмотренных требований по наличию справки ПЦР на одного члена семьи. Пропускная система на блокпостах будет сверяться с данными, предоставленными местами размещения туристов о наличии брони, - сообщил Дастан Рыспеков.

Ранее сообщалось, что Алаколь со стороны ВКО закрыли для туристов. Однако через день главный санврач региона приостановил исполнение этого решения.


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