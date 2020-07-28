Когда возобновят рейсы из Казахстана в Турцию
Все зависит от эпидемиологической ситуации.
Фото : eadaily.com28 июля 2020, 17:01
Председатель Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Казахстана Дастан Рыспеков на брифинге рассказал, когда казахстанцы смогут отдохнуть в Турции, передает корреспондент zakon.kz.
По его словам, сейчас рассматривается вопрос.
Все зависит от эпидемиологической ситуации в нашей стране и странах партнеров. Сегодня рассматривается вопрос восстановления рейсов в Турцию с 10 августа, - добавил он.
Ранее было озвучено, что в августе казахстанцы смогут улететь в Таиланд и Грузию.
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