Казахстанцам разъяснили запрет на прогулки в горах

В будние дни никаких запретов нет, за исключением количества человек в группе (не более 3-х человек). Но, как мы знаем, в выходные дни там накапливается большое количество людей - Рыспеков.

Фото : googleusercontent.com

Горы для пеших туристов закрыли из-за возможности заражения COVID-19 на экологических постах. Так объяснил запрет на пешие прогулки в Национальной Иле-Алатауском парке председатель Комитета индустрии туризма МКС РК Дастан Рыспеков, передает корреспондент zakon.kz. В будние дни никаких запретов нет, за исключением количества человек в группе (не более 3-х человек). Но, как мы знаем, в выходные дни там накапливается большое количество людей, и на экологических постах существует риск распространения КВИ. Но сегодня эпидемиологическая ситуация потихоньку стабилизируется. Я думаю, после 2-го августа данные карантинные ограничения будут ослаблены. Татьяна Ковалева, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке