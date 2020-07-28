Cуд приговорил экс-премьера Малайзии к 12 годам тюрьмы

Также его оштрафовали.

Суд в Малайзии приговорил бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака к 12 годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении властью и преступном обмане доверия, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Разаку в рамках дела о миллиардных хищениях из государственного инвестиционного фонда 1MDB были предъявлены обвинения в трех эпизодах преступного обмана доверия, одному эпизоду злоупотребления властью и трем эпизодам отмывания денежных средств.

По данным агентства, по каждому из эпизодов преступного обмана доверия и отмывания средств он приговорен к 10 годам тюремного срока, а по делу о злоупотреблении властью - к 12 годам и к штрафу в размере 210 миллионов ринггитов (почти 50 миллионов долларов).

Все наказания будут отбываться одновременно, а не суммироваться.

Фонд 1MDB (1 Malaysia Development Berhad) был создан правительством Наджиба Разака в 2009 году на базе существовавшего ранее инвестиционного фонда провинции (султаната) Тренганну. Став национальным инвестиционным фондом, 1MDB принял участие в десятках инвестиционных проектов в Малайзии и за рубежом. По материалам следствия, за время активной деятельности фонда (2009 – 2016) из него было похищено более 4 миллиардов долларов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!