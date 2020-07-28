На Курбан айт на въездах в Алматы будет действовать 14 полицейских постов

Будет останавливаться транспорт, в том числе и грузовой, в котором возможна перевозка животных.

14 постов полиции будут действовать во время празднования Курбан айт на въездах в Алматы. Их главная цель – недопущение и пресечение завоза животных на территорию города, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, полицейскими будет останавливаться транспорт, в том числе и грузовой, в котором возможна перевозка животных.

В этой связи, призываем граждан быть сознательными, законопослушными и четко следовать указанным требованиям, которые, в первую очередь, направлены на минимизацию фактов заражения коронавирусной инфекцией. Ранее был обнародован четкий алгоритм жертвоприношения и в условиях мировой пандемии, лучше соблюдать его, – констатировал заместитель начальника Департамента полиции Алматы Нурлан Алмасбеков.

Как сообщалось ранее, с 27 июля на въездах в Алматы установят посты. Соответствующее поручение значится в постановлении главного санврача города Жандарбека Бекшина.

Департаменту полиции города Алматы, территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК с 27.07.2020 г. по 2.08.2020 г. организовать на въездах в Алматы посты по недопущению и пресечению завоза животных на территорию города, за исключением, предназначенных для осуществления жертвоприношений в онлайн режиме, - сказано в постановлении.

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