Больницы Атырау начнут плановое лечение в августе
Ранее пациенты записывались в поликлинику онлайн и находились под наблюдением врача.
Фото : rbk.ru28 июля 2020, 17:39
В начале августа больницы Атырауской области начнут принимать больных в плановом порядке, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщил руководитель областного управления здравоохранения Нурлыбек Кабдыкапаров.
- По поручению Минздрава в регионе, пациенты, подлежащие плановому лечению, таких как рак, сахарный диабет, артериальное давление, сердечные заболевания, будут получать лечение в больницах. Ранее они записывались в поликлинику онлайн и находились под наблюдением врача, - сказал Нурлыбек Кабдыкапаров.
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