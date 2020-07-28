Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Больницы Атырау начнут плановое лечение в августе

Ранее пациенты записывались в поликлинику онлайн и находились под наблюдением врача.

Фото : rbk.ru28 июля 2020, 17:39

В начале августа больницы Атырауской области начнут принимать больных в плановом порядке, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил руководитель областного управления здравоохранения Нурлыбек Кабдыкапаров.

- По поручению Минздрава в регионе, пациенты, подлежащие плановому лечению, таких как рак, сахарный диабет, артериальное давление, сердечные заболевания, будут получать лечение в больницах. Ранее они записывались в поликлинику онлайн и находились под наблюдением врача, - сказал Нурлыбек Кабдыкапаров.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты