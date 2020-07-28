Больницы Атырау начнут плановое лечение в августе

Ранее пациенты записывались в поликлинику онлайн и находились под наблюдением врача.

Фото : rbk.ru

В начале августа больницы Атырауской области начнут принимать больных в плановом порядке, сообщает zakon.kz. Об этом сообщил руководитель областного управления здравоохранения Нурлыбек Кабдыкапаров. - По поручению Минздрава в регионе, пациенты, подлежащие плановому лечению, таких как рак, сахарный диабет, артериальное давление, сердечные заболевания, будут получать лечение в больницах. Ранее они записывались в поликлинику онлайн и находились под наблюдением врача, - сказал Нурлыбек Кабдыкапаров.

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