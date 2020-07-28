Нигматулин: Мажилисмены продолжают работу в регионах

Период пандемии коронавируса, который переживает сейчас не только Казахстан, но и весь мир, накладывает отпечаток на все сферы деятельности, в т.ч. и на работу депутатов.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что работа депутатов в регионах, которую они традиционно ведут после окончания парламентской сессии, в этом году имеет особую актуальность, сообщает zakon.kz.

Период пандемии коронавируса, который переживает сейчас не только Казахстан, но и весь мир, накладывает отпечаток на все сферы деятельности, в т.ч. и на работу депутатов. Отметив, что в этом году традиционные выезды в регионы, которые парламентарии проводят ежегодно по окончании парламентской сессии, претерпели изменения, Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул, что депутаты Парламента активно подключились к комплексной работе по борьбе с коронавирусом.

"Парламентские каникулы" – это скорее условное понятие, потому что работа продолжается. Просто ее акцент переходит из стен Парламента в регионы. В этом году мы изменили формат традиционных встреч мажилисменов с населением. Однако сохранили при этом наш подход: дойти до самых отдаленных аулов и сел. В рамках общественного контроля, мониторинговых групп депутаты посещают аптеки, больницы, контролируют наличие лекарств и цены на них, а также проверяют условия работы медиков. Кроме того, мажилисмены взяли на контроль вопросы доставки и распределения гуманитарной помощи, активно участвуют и в работе волонтерских центров, принимая заявки от жителей, которым нужна поддержка. Сегодня активную деятельность мажилисменов можно проследить и по социальным сетям. Многие наши коллеги на своих страницах в Фейсбуке регулярно размещают посты о своей работе в регионах. К примеру, это депутаты Нуртай Сабильянов, Снежанна Имашева, Азат Перуашев, Айгуль Нуркина, Гульнара Бижанова, Ирина Смирнова, Зауреш Аманжолова, Айкын Конуров, Магеррам Магеррамов, Меруерт Казбекова, Нуржан Альтаев и другие, - отметил Нурлан Нигматулин.

При этом Председатель Мажилиса подчеркнул, что депутаты оказывают благотворительную помощь, а также участвуют и в благотворительных проектах, чтобы поддержать наших граждан.

Вместе с тем Спикер Мажилиса акцентировал внимание, что в течение сессии парламентарии приняли ряд поправок в законы, чтобы обеспечить законодательную поддержку инициативам Президента страны Касым-Жомарта Токаева по противодействию распространения коронавируса, поддержке населения в период пандемии и антикризисному развитию страны в целом.

Это касается, прежде всего, вопросов налогообложения, социальных платежей, государственных закупок, укрепления санитарно-эпидемиологической службы и др.

Сейчас в социальных сетях активно обсуждается информация о том, что некоторые наши коллеги якобы отдыхают за границей. И даже распространяется такая ложь, что для этих целей организовывался чартерный рейс. Так вот хочу внести ясность и четко заявить, что эта информация не соответствует действительности. Все депутаты находятся в стране, помогая казахстанцам пройти этот сложный период. Многие наши коллеги сами переболели. Некоторые потеряли близких. Но несмотря на все эти сложности, наша работа в регионах будет продолжаться. Кроме того, она также позволяет найти и так называемые "уязвимые места" и проанализировать, какие законодательные поправки нам необходимо будет внести в предстоящую парламентскую сессию. Уже сейчас в законодательном портфеле десятки новых законопроектов, - отметил Спикер Мажилиса.

Нурлан Нигматулин также подчеркнул, что, по его информации, в регионах в настоящее время помимо депутатов Мажилиса работают и депутаты Сената.

Желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, спокойствия и терпения, чтобы совместными усилиями мы смогли скорее добиться нормализации сложившейся ситуации, - резюмировал Спикер Мажилиса.

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