Пресс-секретарь зверей Казахстана: Миссия выполнена

За этот период было сделано много чего - Дилдахмет.

Сакен Дилдахмет, пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира сообщил о том, что увольняется, сообщает zakon.kz

На своей странице в facebook он отметил, что уходит в самоволку.

Достар! Последние три с половиной года я работал пресс-секретарем Комитета лесного хозяйства и животного мира. И сегодня, мой последний рабочий день. За этот период было сделано много чего. Каждый день делился с вами информацией о деятельности Комитета, о флоре и фауне нашей богатой степи, как мы боремся с браконьерами и другие. Тут можно много чего написать, но вы знаете уже все об этом. Хочу выразить благодарность всем журналистам, региональным и республиканским СМИ! Вы крутые. Завтра сделаю маленький отчет и напишу о работе пресс-секретаря зверей Казахстана. Всем спасибо! - отметил Дилдахмет.

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