Шесть мирных жителей в Алеппо погибли от обстрела турецкой артилерии
Еще шесть детей получили ранения.
Фото : thedrive.com28 июля 2020, 18:34
Артиллерия турецкой армии открыла огонь по поселениям в районе Манбиджа на севере сирийской провинции Алеппо, шесть мирных жителей погибли, передает zakon.kz со ссылкой на Al Watan.
Шесть граждан погибли, включая женщин и детей. Еще шестеро детей получили ранения в результате обстрела турецкой армией позиций формирований "Сирийских демократических сил, - пишет сирийское издание.
Северные районы сирийской провинции Алеппо в окрестностях города Манбидж находятся под контролем арабо-курдских вооруженных формирований СДС. Турецкая армия удерживает под своим контролем район Эль-Баб к западу от Манбиджа и пограничную с Турцией территорию севернее города.
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