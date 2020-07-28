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Шесть мирных жителей в Алеппо погибли от обстрела турецкой артилерии

Еще шесть детей получили ранения.

Фото : thedrive.com28 июля 2020, 18:34

Артиллерия турецкой армии открыла огонь по поселениям в районе Манбиджа на севере сирийской провинции Алеппо, шесть мирных жителей погибли, передает zakon.kz со ссылкой на Al Watan.

Шесть граждан погибли, включая женщин и детей. Еще шестеро детей получили ранения в результате обстрела турецкой армией позиций формирований "Сирийских демократических сил, - пишет сирийское издание.

Северные районы сирийской провинции Алеппо в окрестностях города Манбидж находятся под контролем арабо-курдских вооруженных формирований СДС. Турецкая армия удерживает под своим контролем район Эль-Баб к западу от Манбиджа и пограничную с Турцией территорию севернее города.


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