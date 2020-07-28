Алматинские врачи опровергли вероятность заболевания пневмонией от дезинфекции

Мы этими дезсредствами 20 лет пользовались - врачи.

В ходе онлайн интервью на площадке региональной службы коммуникаций города директор Алматинского онкологического Центра Нурсултан Избагамбетов опроверг информацию о том, что дезинфекция может стать причиной пневмонии, сообщает zakon.kz.

Мы в больницах обязательно, всю жизнь пользуемся дезинфицирующими средствами. Для того, чтобы не было внутрибольничной инфекции. Санитары, которые моют полы. Медсестры, которые обрабатывают кабинеты после окончания рабочего режима. Персонал, ведь, весь подряд не болеет пневмонией. Мы этими дезсредствами 20 лет пользовались. Той же хлоркой. Если бы после этого весь персонал заболел пневмонией, вряд ли бы кто-то согласился работать, — рассказал Нурсултан Избагамбетов, отметив, что дезинфицирующая обработка закрытых помещений, таких как подъезды, лифты необходима, так как есть риск, что вирус, выделяемый при разговоре, кашле или чихании, может оседать на поверхностях лестничных перил, стен и кнопок лифта.

Напомним, в Алматы проводится дезинфекционная обработка мест общего пользования, территория медицинских учреждений, торговые объекты, подъезды и дворы многоэтажных жилых домов и другие места скопления горожан.

Для дезинфекционной обработки подъездов и дворов применяются 2 вида дезинфекционных средств "Глюзамин" и "Акма-Хлор". Это проверенные препараты отечественного производства, которые соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям РК, Таможенного союза. Они зарегистрированы в государственном реестре препаратов, разрешенных для производства, реализации и использования. Данные средства эффективны против бактерий, вирусов, грибков, относятся к 3 классу умеренно-опасных и 4 классу — малоопасных веществ, не оказывают местно-раздражающего действия и не несут вреда для человека, животных и птиц.

Справочно: средство для дезинфекции "Акма-Хлор" обладает бактерицидным действием, в том числе в отношении возбудителей особо-опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы), а также возбудителей внутрибольничных инфекций, включая метициллен-резистентный стафилококк, ванкомицин-резистентный энтерококк, синегнойную палочку, туберкулоцидным, в том числе на Mycobacteriumterrae, вирулицидным, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов, вирусов "атипичной пневмонии" (SARS), "птичьего" гриппа H5N1, "свиного" гриппа А/H1N1, гриппа человека, герпеса и др.), фунгицидным (в отношении грибов родов Кандида, Трихофитон, плесневых грибов) действием.

По параметрам острой токсичности средство "Акма-Хлор" при введении в желудок относится к 3-му классу умеренно опасных веществ и к 4-му классу малоопасных веществ, при нанесении на кожу. Параметры токсичности указаны в отношении концентрата, для обработки многоквартирных жилых домов используется низкопроцентный раствор. Данное средство можно использовать при профилактической, очаговой (текущей и заключительной) дезинфекции поверхностей в помещениях (полы, стены, двери, окна, подоконники), жесткой мебели, наружной поверхности приборов, аппаратов и т.д. Дезинфекцию проводят способами протирания, орошения, замачивания, погружения. Для дезинфекционной обработки многоквартирных жилых домов используется способ орошения. При этом, методическими указаниями протирание поверхности после проведения дезинфекции рабочими растворами не предусмотрено. По завершению дезинфекции не рекомендуется покидать квартиры в течение 3-5 часов. С органами управления проводится разъяснительная работа о необходимости проветривания подъездов по завершению дезинфекции.

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