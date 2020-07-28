Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Житель Карагандинской области пытался украсть 1500 кг чугунных чушек

Правонарушитель является работником железнодорожной организации.

Фото : -28 июля 2020, 19:15

На станции Жанауыл неизвестное лицо с вагона по отправке "Жанауыл-КНР" скинул груз "чугунные чушки" весом 1500 кг, передает zakon.kz.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований ЛОП на ст. Караганда-Сортировочная по ч.3 п.3 ст.188 УК РК (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство), - значится в пресс-релизе ДП на транспорте.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 40-летний житель Карагандинской области.

При проверке установлено, что правонарушитель является работником железнодорожной организации, осмотрщик-ремонтник вагона.

За истекший период за совершение краж грузов с подвижного состава были задержаны восемь работников АО "НК "КТЖ"" и пять работника АО "ВЖДО".


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты