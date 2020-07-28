Житель Карагандинской области пытался украсть 1500 кг чугунных чушек

Правонарушитель является работником железнодорожной организации.

На станции Жанауыл неизвестное лицо с вагона по отправке "Жанауыл-КНР" скинул груз "чугунные чушки" весом 1500 кг, передает zakon.kz.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований ЛОП на ст. Караганда-Сортировочная по ч.3 п.3 ст.188 УК РК (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство), - значится в пресс-релизе ДП на транспорте.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 40-летний житель Карагандинской области.

При проверке установлено, что правонарушитель является работником железнодорожной организации, осмотрщик-ремонтник вагона.

За истекший период за совершение краж грузов с подвижного состава были задержаны восемь работников АО "НК "КТЖ"" и пять работника АО "ВЖДО".

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