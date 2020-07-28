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"Мыльная пена" в реке Алматы: стали известны результаты анализа

Анализ был выполнен по 44 физико-химическим показателям.

Фото : Скриншот28 июля 2020, 19:22

Результаты проверок воды в реке Каргалы Алматы не выявили превышений предельной нормы веществ, сообщает zakon.kz.

Ранее в Instagram появилось видео с рекой из пены, которое озадачило алматинцев.

Специалистами лаборатории Филиала РГП "Казгидромет" по Алматы 24 июля был проведен внеплановый отбор проб воды реки и опубликованы результаты анализа первого дня. Анализ качества воды выполнен по 44 физико-химическим показателям, в том числе на главные ионы, биогенные, органические и неорганические вещества, тяжелые металлы, - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

Результаты не выявили превышений предельной нормы веществ по Единой классификации качества воды.


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