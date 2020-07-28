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113 казахстанских медработников получили единовременную выплату

Медработников, которым положена вышеуказанная выплата, определяют специальные комиссии.

Фото : zakon.kz28 июля 2020, 19:31

113 медработников получили единовременную выплату в связи с заражением COVID-19, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения, на случай заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией в размере 2 млн тенге выплачена 113 медицинским работникам, задействованным в борьбе с COVID-19.

Медработников, которым положена вышеуказанная выплата, определяют специальные комиссии при управлениях здравоохранения регионов и городов республиканского значения на основании результатов обследования заболевших медицинских работников. Общий свод заявок формирует Министерство здравоохранения РК (далее – МЗ).

Всего от МЗ в ГФСС поступило 123 заявки на выплату. В разрезе регионов наибольшее количество заявок поступило из г. Алматы (46), Алматинской (38) и Северо-Казахстанской (10) областей.

По оставшимся 10 заявкам идет дополнительная перепроверка данных со стороны МЗ. После предоставления уточненных данных этим медработникам сразу же будет произведено назначение выплаты.

Вышеуказанная выплата полагается:

- медицинским работникам в случае заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией – 2 млн тенге;

- семьям этих лиц в случае их смерти от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заболевания вирусной пневмонией – 10 млн тенге.

Заявок по случаям смерти медицинского работника от коронавирусной инфекции, заболевания вирусной пневмонией, в ГФСС не поступало.


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