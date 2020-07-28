Президент UFC назвал дату боя Нурмагомедова с Гэтжи

Место проведения боя еще неизвестно.

Президент UFC Дана Уайт рассказал, когда состоится титульный поединок с участием обладателя пояса в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона дивизиона американца Джастина Гэтжи, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.

Уайт заявил, что бой пройдет 24 октября. Президент UFC не уточнил место проведения поединка.

Первоначально бой должен был состояться в сентябре на "Бойцовском острове" в Абу-Даби, но смерть отца российского чемпиона, Абдулманапа Нурмагомедова, вынудила перенести поединок.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!