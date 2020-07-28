В Каталонии вводят "сухой закон" в общественных местах
Ряд муниципалитетов уже ввели этот запрет, однако правительство автономного сообщества приняло решение распространить его на всю территорию региона
Власти испанского автономного сообщества Каталония вводят штрафы за распитие спиртных напитков в компаниях на улицах от 3 тысяч до 15 тысяч евро в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".
По словам официального представителя регионального правительства Меричель Будо, "по причинам здоровья населения нельзя будет распивать алкогольные напитки в общественных местах".
Решение о конкретных штрафах будут принимать мэрии.
На мэрии возлагаются задачи отслеживания и контроля этой запретительной меры и введения санкций. Невыполнение будет квалифицироваться как серьезное нарушение и предполагает санкции от 3 001 до 15 000 евро, - сказала Будо.
Будо пояснила, что ряд муниципалитетов уже ввели этот запрет, однако правительство автономного сообщества приняло решение распространить его на всю территорию региона. Причина в том, что распространение коронавируса происходит в основном среди молодежи, которая часто собирается на улицах, чтобы распивать алкоголь.
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