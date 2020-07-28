Тело пожилой женщины, погибшую почти неделю назад, отправили на экспертизу

Тело забрали 25 июня в Центр судебных экспертиз, вскрытие было назначено на 28 июня.

Полиция Уральска прокомментировала информацию, о том, что в 20 км от города в садовом обществе тело 71-летней женщины пролежало в доме почти пять дней, передает zakon.kz.

Соседи погибшей утверждали, что она скончалась в ночь с 21 на 22 июля.

Тело забрали 25 июня в Центр судебных экспертиз, вскрытие было назначено на 28 июня.

Поскольку при осмотре трупа признаков насильственной смерти не обнаружено, Абайским отделом полиции было принято решение об оставлении дела без рассмотрения, - говорится в сообщении ДП ЗКО.

Отмечается, что сын погибшей пояснил, что женщина на протяжении длительного времени болела и состояла на учете в поликлинике.

Им также было написано заявление об отсутствии претензий по факту скоропостижной смерти матери и об отказе направления трупа в судебно-медицинскую экспертизу. Основания для регистрации факта смерти в Едином реестре досудебных расследований и направления трупа на судебно-медицинскую экспертизу в данном случае не было. В связи с тем, что родственниками женщины своевременно из медицинских учреждений не истребована справка о смерти, труп своевременно не был захоронен 25.07.2020г. в Акимате области состоялось межведомственное заседание с участием руководителей органов здравоохранения, юстиции, судебно-медицинской экспертизы и Департамента полиции, где было принято решение о направления трупа Казанцевой С. на судебно-медицинское исследование для установления причины смерти и последующего захоронения, - сообщили в ДП.

На основании изложенного, 25.07.20г. данный факт был зарегистрирован ЕРДР с вынесением постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы, труп направлен на исследование.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!