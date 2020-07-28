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Лукашенко переболел коронавирусом

Он перенес ее "на ногах".

Фото : пресс-служба президента Беларуси28 июля 2020, 20:48

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на Mash.

По его словам, болезнь прошла бессимптомно и он перенес ее "на ногах".

В Беларуси зафиксировано 67 251 случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов - 538.


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