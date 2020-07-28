В акимате Алматы прокомментировало ситуацию с девушкой, разбившей телефон

Контролер надеялась, что девушка сама захочет извиниться.

Управление городской мобильности и акимата Алматы прокомментировала ситуацию, в которой произошел инцидент с девушкой, отказавшейся носить маску и разбившей телефон контролера, передает zakon.kz.

Контролер и водитель попросили пассажира надеть маску, на что получили грубый отказ. В итоге инцидента был сломан экран телефона, а пассажир покинула салон автобуса, пока контролер звонила в полицию. Сотрудница автопарка сообщила, что не стала писать заявление на девушку – надеется, что она сама захочет принести ей извинения, - значится в сообщении.

Также в управлении напомнили, что по новым правилам пассажирских перевозок во время карантина водитель автобуса не должен допускать пассажиров без масок в салон автобуса. В случае выявления такого нарушения после движения транспорта, он обязан незамедлительно высадить пассажира. За соблюдение санитарных норм в салонах автобуса водители несут персональную ответственность, в связи с чем они имеют право остановить движение при выявлении нарушения.

Вместе с тем, по предложениям пассажиров, контролеры транспортного холдинга имеют право требовать соблюдения санитарных норм, а также высаживать нарушителей, - отметили в управлении.

Ранее в ДП города отметили, что оштрафовали нарушительницу.

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