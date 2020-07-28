Еще один пострадал.

В Актау мужчина погиб от взрыва газового баллона, передает zakon.kz.

Согласно информации Lada.kz, инцидент произошел около 13:00 28 июля. На станцию скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов о том, что в гаражном кооперативе "Хазар" находится мужчина без сознания.

От взрыва газового баллона пострадали двое мужчин. У одного из них, 1983 года рождения, диагностировали термический ожог обоих плеч, предплечий, обеих голеней, живота и лица. Ожоги III степени - поражено 45 процентов тела. Второй мужчина 1985 года рождения скончался до приезда Скорой помощи, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

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