Премьер Италии предложил продлить режим ЧС до октября

Постановление о введении на полгода режима ЧС в целях борьбы с распространением коронавируса Совет министров Италии принял 31 января.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил национальному парламенту продлить до октября режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с пандемией КВИ, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Постановление о введении на полгода режима ЧС в целях борьбы с распространением коронавируса Совет министров Италии принял 31 января после выявления первых случаев заболевания среди иностранных туристов на национальной территории.

Сегодня утром на заседании Совета министров мы заслушали информацию по данной теме, но не принимали никакого решения. После изучения всех указаний и мнений, выявилось понимание того, что необходимо ограничить временное продление (режима ЧС) до октября, - заявил Конте, выступая во вторник вечером в Сенате республики.

По словам Конте, продление режима ЧС необходимо, прежде всего, потому, что данные Научно-технического комитета, созданного при правительстве Италии, "показывают, что вирус продолжает циркулировать в стране".

По-прежнему вызывает беспокойство и международная ситуация, и то, что происходит в некоторых соседних странах, - добавил он.

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