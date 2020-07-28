Рядом с озером Иссык ликвидировали незаконные постройки

Планируется запретит въезд на территорию селехранилища.

На приграничной территории селехранилища ("Озеро Иссык"), в окружении особо охраняемых территорий Иле-Алатауского парка ликвидировали незаконные постройки и стихийную торговлю на берегу водоема, передает zakon.kz.

Представители ТОО "Электроэнергия" пошли на встречу представителям стихийной торговли помогли организовать вывоз имущества с территории водоема Иле-Алатауского национального природного парка.

В дальнейшем планируется запрет въезда автотранспорта на территорию селехранилища (Озеро Иссык).

Сам водоем будет обнесен заграждением для предотвращения купания и загрязнения в следствии использования плавательных средств - так как вода из данного водоема будет использована для водоснабжения города Иссык.

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