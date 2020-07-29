Жители Актау недовольны закрытием пляжей

Горожане требуют открыть общественные пляжи.

В Актау местные жители возмущены закрытием пляжей, передает zakon.kz.

В сюжете AstanaTV говорится, что окунаться в воду на городских пляжах людям запретил главный санитарный врач региона. Отдыхать горожане могут, согласно документу, только на частных территориях. А общественные места огородили железными заборами и красными лентами. Кроме того, установили посты полиции.

Сейчас запрещены купания на бесплатных пляжах, но при этом разрешили купаться на платных пляжах? Где логика? Почему так? У всех детей каникулы, летом вырабатывается иммунитет, на солнце, морская вода, свежий воздух, но у нас нет возможности. Бесплатный пляж закрыт. Нас господа полицейские просто выдворяют оттуда. На платных пляжах толпа народу, - говорит жительница Актау Айгерим Кенжебаева.

Отмечается, что частники не справляются с нахлынувшим потоком отдыхающих. Из-за большого скопления людей владельцы отдельных частных места купания уже были оштрафованы. Горожане требуют открыть общественные пляжи. Но санитарные врачи говорят, сделать это пока нет возможности из-за опасности заражения коронавирусом.

Разрешается зона отдыха, потому что там есть руководители, директора, она должны соблюдать дистанцирование, соблюдать доступ людей, они могут контролировать, а таких, открытых нельзя, вы же сами были свидетелями, когда пляжи, которые бесплатные, городские, там невозможно проконтролировать каждого человека, чтоб соблюдалось, - заявил глава отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области.

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