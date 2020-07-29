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29 июля на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами

Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, град, на севере - туман.

Фото : zakon.kz.29 июля 2020, 06:04

Атмосферные фронтальные разделы сохраняют неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана – пройдут дожди с грозами, на северо-западе местами сильные дожди, сообщает zakon.kz.

Лишь на западе и юге страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, град, на севере - туман, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются шквал, град, днем усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами – туман.

В Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами – шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с, в Павлодарской, Карагандинской областях с порывами 23-28 м/с.

В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Костанайской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами – туман.

В Акмолинской области ночью и утром местами - туман.

Днем в Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, Актюбинской областей сохранится сильная жара.

В Атырауской, Кызылординской, на большей части Актюбинской, Туркестанской, местами в Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 27°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 20°, облачно.

Прогноз погоды на 29 июля.


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