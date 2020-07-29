ООН: При восстановлении после пандемии необходимо переосмыслить устройство городов

Глава ООН призвал в период восстановления адаптироваться к современной реальности.

Города оказались в эпицентре пандемии COVID-19, на них приходится примерно 90% всех зарегистрированных случаев заболевания. Во многом это связано не только с высокой плотностью населения, но и с организацией городской жизни, тем, как люди живут, где они работают и как передвигаются, передает zakon.kz.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, представляя документ "COVID-19 в урбанизированном мире", - сообщает Центр новостей ООН.

Основная тяжесть кризиса пришлась на города. Во многих из них перегружены системы здравоохранения, нет адекватных служб водоснабжения и санитарии, а также имеются другие проблемы, - заявил генсек ООН. Он добавил, что пандемия выявила глубоко укоренившееся неравенство, которое сопровождает стремительную урбанизацию.

Сегодня более 55% всех жителей планеты живут в городах. При этом примерно 24% горожан ютятся в тесных трущобах, где нет даже элементарных санитарно-гигиенических условий, таких как туалет и проточная вода. Многие люди живут далеко от места работы, школ, детских садов и даже продуктовых магазинов. Менее половины городских жителей сегодня имеют какие-либо общественные здания в радиусе 400 м от своего места жительства. Все это обернулось тяжелым кризисом в связи с пандемией. При этом преимущественно города понесли экономические потери, ведь на них приходится 80% мирового ВВП. Многие предприятия во всем мире приостановили работу, закрылись рестораны и другие бизнесы, а миллионы людей оказались дома в изоляции или на карантине.

Но есть и позитивные моменты. Пандемия и связанные с ней ограничительные меры привели к сокращению объемов выбросов парниковых газов в атмосферу. Воздух стал более чистым даже в некоторых из наиболее загрязненных городов мира. По данным майского доклада Европейской экономической комиссии ООН, уровень загрязнения в Барселоне, например, снизился примерно на 62%. Подобные ситуации сложились и в других крупных городах - таких, как Милан, Лондон и Париж. Однако этот показатель является временным, - предупредил Антониу Гутерриш.

Как только города полностью откроются и вернутся к прежнему образу жизни, они вновь утонут в газовой дымке.

Для того, чтобы этого не произошло, многие градоначальники и местные жители принимают меры, направленные на обустройство городской жизни после пандемии, переходят на экологически безопасные и полезные для здоровья модели транспортировки людей. Мэры городов увеличили финансирование сооружений новых велосипедных дорожек и пешеходных зон.

Говоря о том, что пандемия доказала эффективность цифровых технологий, возможность удаленной работы и виртуальной доставки необходимых услуг, глава ООН призвал в период восстановления адаптироваться к современной реальности.

Антониу Гутерриш подчеркнул, что именно города должны стать центрами устойчивого и справедливого развития в период после пандемии. Он рекомендовал действовать в трех направлениях: добиваться сокращения масштабов городского неравенства, укреплять потенциал местных властей и горожан и продвигать устойчивое и справедливое развитие в интересах всех слоев населения. "Сегодня у нас есть возможность задуматься и переосмыслить то, как мы живем, взаимодействуем и перестраиваем наши города. Именно в этом смысл аналитического документа "COVID-19 в урбанизированном мире", - подчеркнул глава ООН.

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