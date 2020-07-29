Продление режима ЧС до 15 октября поддержал итальянский сенат

По данным Научно-технического комитета при правительстве Италии, вирус продолжает циркулировать.

Сенат итальянского парламента во вторник поддержал продление режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с пандемией COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

С предложением продлить меры по борьбе с коронавирусом и по восстановлению страны после эпидемии в верхней палате выступил премьер-министр Джузеппе Конте.

Режим ЧС является основанием для активизации полномочий, необходимых для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, — объяснил Конте.

Он пояснил, что в эти полномочия входит принятие мер, которые не могут быть реализованы с подобной скоростью без таких оснований.

По его словам, продление обосновано в том числе тем, что по данным Научно-технического комитета при правительстве Италии, вирус продолжает циркулировать.

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