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Названы ориентировочные цены на вакцины от COVID-19

Такая цена предполагается для США и других стран с высоким уровнем дохода населения.

Фото : КП29 июля 2020, 07:04

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену порядка 50-60 долларов за курс прививок, что составляет около 25-30 долларов за дозу, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Данная цена предполагается для Соединенных Штатов и других стран с высоким уровнем дохода населения, уточнили в издании.

Другие компании, которые занимаются разработкой вакцины от COVID-19, планируют продавать свои препараты дешевле. Так, например, американская Pfizer и германская BioNTtech оценили свои вакцины в 19,5 долларов за дозу, а британско-шведская AstraZeneca - в 3-4 долларов.

27 июля Moderna сообщила о переходе к третьей фазе клинических испытаний экспериментальной вакцины от коронавируса. В ней примут участие около 30 тысяч добровольцев, что является крупнейшим в мире по числу добровольцев тестированием вакцины от коронавируса.


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